Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу

Белград, 20 февраля. Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность вероятным конфликтом между США и Россией. Его слова приводит ТАСС.

Президент Сербии Вучич поделился своими опасениями о возможном конфликте США и России. Он считает, что такой конфликт может привести к полному коллапсу всего мира. Об этом передает ТАСС.

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом?» — обеспокоенно спросил сербский президент.

Он напомнил, что крупнейшими производителями зерна, пшеницы и кукурузы являются Китай, США, Россия, Украина и Индия. Президент Сербии выразил уверенность, что если между Россией и США случится серьезный конфликт, то «это будет почти полный коллапс мира». По словам Вучича, страна накопила некоторый запас продовольствия и горючего, которого хватит на месяц. Также он упомянул о 110 миллионов кубических метров газа, который находится в хранилищах.

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии. Он подчеркнул, что отношения стран крепнут день ото дня, становясь примером международных контактов.