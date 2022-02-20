Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 02:21
02:17
Общество
Невролог Евсютина перечислила признаки нарушения кровообращения в мозге
02:17
Общество
Диетолог Круглова заявила о пользе средиземноморской диеты во время пандемии
02:06
Общество
Эрнст высоко оценил Нагиева в роли временного ведущего КВН
02:00
Политика
Пускай просит: Бредихин о поездке Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхене
01:48
Политика
Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу
01:43
Политика
Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США
01:13
Политика
Зеленский обсудил обострение в Донбассе с Макроном
00:51
Политика
Зеленский провел совещание с минобороны Украины в аэропорту Борисполь
00:43
Происшествия
Жители Донецка обеспокоены звуками взрывов на окраинах города
00:33
Происшествия
ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса
Все новости

Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу

Политика
Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 20 февраля. Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность вероятным конфликтом между США и Россией. Его слова приводит ТАСС.

Президент Сербии Вучич поделился своими опасениями о возможном конфликте США и России. Он считает, что такой конфликт может привести к полному коллапсу всего мира. Об этом передает ТАСС.

«Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом?» — обеспокоенно спросил сербский президент.

Он напомнил, что крупнейшими производителями зерна, пшеницы и кукурузы являются Китай, США, Россия, Украина и Индия. Президент Сербии выразил уверенность, что если между Россией и США случится серьезный конфликт, то «это будет почти полный коллапс мира». По словам Вучича, страна накопила некоторый запас продовольствия и горючего, которого хватит на месяц. Также он упомянул о 110 миллионов кубических метров газа, который находится в хранилищах.

Ранее Си Цзиньпин на встрече в Вучичем назвал «стальной» дружбу Китая и Сербии. Он подчеркнул, что отношения стран крепнут день ото дня, становясь примером международных контактов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу
сша сербия вучич политика мировая экономика
Комментировать