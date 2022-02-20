Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США

Вашингтон, 20 февраля. Позиция России в ответе на предложения США по безопасности в Европе противоречит ключевым американским принципам, сообщил в субботу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента США отметил, что Вашингтон даст отрицательный ответ на требования о прекращении политики открытых дверей НАТО и возвращении Альянса на позиции, которые он занимал до 1997 года. Россия в своем ответе занимает противоречащие принципам США позиции, считает Блинкен.

«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам», — подчеркнул госсекретарь США в интервью Süddeutsche Zeitung.

В то же время Блинкен отметил, что у Вашингтона есть конкретные идеи по укреплению безопасности США, Европы и России «на основе взаимности».

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер Борис Джонсон заявил, что Россия имеет право на жизнь в мире, как и другие страны, сообщает «Вечерняя Москва». Политик также высказался о глубоком уважении к российскому культурному наследию и напомнил о неизмеримых жертвах страны в борьбе с фашизмом.