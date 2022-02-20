Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 02:21
02:17
Общество
Невролог Евсютина перечислила признаки нарушения кровообращения в мозге
02:17
Общество
Диетолог Круглова заявила о пользе средиземноморской диеты во время пандемии
02:06
Общество
Эрнст высоко оценил Нагиева в роли временного ведущего КВН
02:00
Политика
Пускай просит: Бредихин о поездке Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхене
01:48
Политика
Президент Вучич: конфликт США и России приведет к мировому коллапсу
01:43
Политика
Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США
01:13
Политика
Зеленский обсудил обострение в Донбассе с Макроном
00:51
Политика
Зеленский провел совещание с минобороны Украины в аэропорту Борисполь
00:43
Происшествия
Жители Донецка обеспокоены звуками взрывов на окраинах города
00:33
Происшествия
ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса
Все новости

Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США

Политика
Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 20 февраля. Позиция России в ответе на предложения США по безопасности в Европе противоречит ключевым американским принципам, сообщил в субботу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента США отметил, что Вашингтон даст отрицательный ответ на требования о прекращении политики открытых дверей НАТО и возвращении Альянса на позиции, которые он занимал до 1997 года. Россия в своем ответе занимает противоречащие принципам США позиции, считает Блинкен.

«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам», — подчеркнул госсекретарь США в интервью Süddeutsche Zeitung.

В то же время Блинкен отметил, что у Вашингтона есть конкретные идеи по укреплению безопасности США, Европы и России «на основе взаимности».

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер Борис Джонсон заявил, что Россия имеет право на жизнь в мире, как и другие страны, сообщает «Вечерняя Москва». Политик также высказался о глубоком уважении к российскому культурному наследию и напомнил о неизмеримых жертвах страны в борьбе с фашизмом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блинкен указал на противоречие позиции России по безопасности принципам США
сша нато блинкен гарантии безопасности
Комментировать