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Зеленский обсудил обострение в Донбассе с Макроном

Политика
Зеленский обсудил обострение в Донбассе с Макроном
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Мюнхен, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил обострение в Донбассе и пути политико-дипломатического урегулирования ситуации с французским лидером Эммануэлем Макроном.

О переговорах с Макроном Зеленский сообщили в своем микроблоге Twitter. По его словам, разговор с французским лидером носил срочный характер. Главы государств обсудили «необходимость и возможные пути» немедленной деэскалации и «политико-дипломатического урегулирования» в регионе.

«Провел срочный разговор с президентом Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов», — сообщил Зеленский.

Президент Украины накануне встретился с руководством украинских силовых ведомств в аэропорту Борисполь по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности. Главе государства предоставили подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности ВСУ.

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