Зеленский провел совещание с минобороны Украины в аэропорту Борисполь

Киев, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством силовых ведомств в аэропорту Борисполь по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в офисе главы государства.

Ему предоставили подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности ВСУ. Кроме того, Зеленский обсудил с минобороны проблемы гуманитарного характера и пути их решения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пошутил о «кибератаках из России» на Мюнхенской конференции во время сбоя в работе гарнитуры для перевода.