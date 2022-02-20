Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 00:50
00:43
Происшествия
Жители Донецка обеспокоены звуками взрывов на окраинах города
00:33
Происшествия
ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса
00:26
Общество
Социолог Шарков: сбор денег на подарки коллегам угнетает многих сотрудников
00:08
Видео
«Донбасс отстоим»: спецкор ФАН Игорь Кимаковский пообщался с жителями ДНР во время эвакуации в Россию
00:02
Политика
Соловьев: Обещание замглавы полиции Украины преследовать за Русский мир — фашизм
00:00
Политика
Оппозиционер Медведчук упрекнул Запад в заработке на украинском кризисе
23:39
Происшествия
Легкий вертолет рухнул в море рядом с Майами
23:30
Политика
Блинкен: Байден всегда готов к встрече с Путиным
23:30
Происшествия
Снесло башню от порно: Барецкий объяснил мотив убийцы продавщицы секс-шопа в Петербурге
23:10
Экономика
Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Украине 350 млн долларов на реформы
Все новости

ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса

Происшествия
ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 февраля. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места военных событий.

Напомним, в пятницу 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения. Они заявили, что Украина планирует начать полномасштабное вторжение. После этого ВСУ неоднократно обстреливали позиции ополчения. Корреспондент ФАН прислал видеоматериал, на котором видны обстрелы украинской стороной.

Ранее лава ДНР Денис Пушилин рассказал, что военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики в течение нескольких последних дней предотвратили ряд терактов. Их пытались организовать украинские спецслужбы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса
донбасс обстрелы фан лднр
Комментировать