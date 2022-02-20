ФАН публикует видео ночных обстрелов Донбасса

Донецк, 20 февраля. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места военных событий.

Напомним, в пятницу 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения. Они заявили, что Украина планирует начать полномасштабное вторжение. После этого ВСУ неоднократно обстреливали позиции ополчения. Корреспондент ФАН прислал видеоматериал, на котором видны обстрелы украинской стороной.

Ранее лава ДНР Денис Пушилин рассказал, что военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики в течение нескольких последних дней предотвратили ряд терактов. Их пытались организовать украинские спецслужбы.