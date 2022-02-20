Социолог Шарков: сбор денег на подарки коллегам угнетает многих сотрудников

Москва, 20 февраля. Традиция собирать деньги на подарки коллегам угнетает сотрудников коллектива, предупредил доктор социологических наук, завкафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков.

По словам специалиста, традиция сохранилась со времен СССР, и часто вызывает «отторжение» в коллективах. В советское время деньги на подарки собирали особенно настойчиво. Поздравление коллег с праздниками ущемляло некоторых людей, сообщил в интервью радио Sputnik Шарков.

«Эта привычка живуча, и, к сожалению, во многих коллективах до сих пор призывают собирать деньги на подарки или корпоративы, что угнетает многих сотрудников», — заявил Шарков.

Эту традиции можно замещать новыми элементами корпоративной культуры, отмечает социолог. Специалист предложил «собираться коллективом по случаю общих праздников» и обмениваться персональными сувенирами.

Ранее исследование сервиса SuperJob.ru показал, что 15% мужчин в России не хотят получать подарок на 23 февраля. Получить в этот день любовь и заботу мечтают 8% опрошенных.