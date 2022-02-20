Оппозиционер Медведчук упрекнул Запад в заработке на украинском кризисе

Киев, 20 февраля. Военная истерия помогла западным партнерам заработать миллиарды долларов за счет Украины. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады вспомнил речь главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что Киев ежемесячно теряет по 3 млрд долларов из-за разговоров о «вторжении» Москвы. Он согласился с этим утверждением.

«США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты», — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ФАН прокомментировал осложнение ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, никто из экспертов не сможет сейчас дать точный прогноз дальнейшего развития событий.