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Оппозиционер Медведчук упрекнул Запад в заработке на украинском кризисе

Политика
Оппозиционер Медведчук упрекнул Запад в заработке на украинском кризисе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 20 февраля. Военная истерия помогла западным партнерам заработать миллиарды долларов за счет Украины. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады вспомнил речь главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что Киев ежемесячно теряет по 3 млрд долларов из-за разговоров о «вторжении» Москвы. Он согласился с этим утверждением.

«США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты», — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ФАН прокомментировал осложнение ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, никто из экспертов не сможет сейчас дать точный прогноз дальнейшего развития событий.

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