Легкий вертолет рухнул в море рядом с Майами

Майами, 19 февраля. Пассажирский вертолет марки Robinson упал в море неподалеку от пляжа в Майами. В результате инцидента пострадало два человека.

Сообщается, что воздушное судно совершало полет над известным курортным городом в США. Двое людей, находящиеся на борту, получили травмы после падения в море, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, совершавший рейс Москва — Мурманск, ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за неблагоприятных метеоусловий.