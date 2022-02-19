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Легкий вертолет рухнул в море рядом с Майами

Происшествия
Легкий вертолет рухнул в море рядом с Майами
wikipedia.org  /  Tupungato / CC BY 2.5

Майами, 19 февраля. Пассажирский вертолет марки Robinson упал в море неподалеку от пляжа в Майами. В результате инцидента пострадало два человека.

Сообщается, что воздушное судно совершало полет над известным курортным городом в США. Двое людей, находящиеся на борту, получили травмы после падения в море, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, совершавший рейс Москва — Мурманск, ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за неблагоприятных метеоусловий.

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вертолет майами robinson
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