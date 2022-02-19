Блинкен: Байден всегда готов к встрече с Путиным

Вашингтон, 19 февраля. Американский президент Джо Байден всегда готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Намерение Байдена вести переговоры с Путиным, по его словам, основывается на дипломатии в решении вопроса по Украине. Блинкен также отметил, что США вполне готовы гарантировать достоверность разведывательной информации касательно «вторжения» России на Украину, о которой они твердят уже несколько недель.

«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», — подчеркнул американский госсекретарь.

Ранее стало известно, что встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 24 февраля.