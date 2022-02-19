Глава Всемирного банка Мэлпасс пообещал Украине 350 млн долларов на реформы

Вашингтон, 19 февраля. Всемирный банк готовит для рассмотрения вопрос о выделении Украины 350 млн долларов на поддержку реформ, сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским глава организации Дэвид Мэлпасс.

Вопрос о выделении Киеву крупной суммы Всемирный банк рассмотрит к концу марта, отметили в пресс-службе организации. По словам Мэлпасса, в дальнейшем поддержка Украины продолжится.

«Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до 350 миллионов долларов США», — говорится в сообщении Всемирного банка.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский должен поднять вопрос о списании «украинского долга» во время разговора с американским вице-президентом США Камалой Харрис. По ее мнению, украинский лидер также должен заявить, что некоторые позиции минских соглашений для государства неприемлемы.

Политик считает, что Украина является государством с большим уровнем доверия, поэтому страна не должна самостоятельно выплачивать внешние долги, так как это разрушает ее платежеспособность. Украине 52 млрд долларов необходимы, чтобы в стране была создана армия, которая должна быть «беспрецедентно сильной».