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Миссия ОБСЕ сообщила о 1566 случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 22:49
Политика
Миссия ОБСЕ сообщила о 1566 случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе 1566 нарушений режима прекращения огня.

Наблюдатели сообщили, что в Донецкой Народной Республике был зафиксирован 591 случай, а в Луганской — 975 нарушений. Кроме того, в их число входит 860 взрывов на территории региона.

Ранее главы внешнеполитических ведомств ЛДНР сообщили, что предложения Украины о проведении внеочередного заседания контактной группы были отвергнуты республиками. Также стало известно, что власти ЛНР, правоохранительные органы и чрезвычайные службы должны помочь жителям в эвакуации.

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