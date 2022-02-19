Миссия ОБСЕ сообщила о 1566 случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе

Донецк, 19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе 1566 нарушений режима прекращения огня.

Наблюдатели сообщили, что в Донецкой Народной Республике был зафиксирован 591 случай, а в Луганской — 975 нарушений. Кроме того, в их число входит 860 взрывов на территории региона.

Ранее главы внешнеполитических ведомств ЛДНР сообщили, что предложения Украины о проведении внеочередного заседания контактной группы были отвергнуты республиками. Также стало известно, что власти ЛНР, правоохранительные органы и чрезвычайные службы должны помочь жителям в эвакуации.