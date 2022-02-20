«Донбасс отстоим»: спецкор ФАН Игорь Кимаковский пообщался с жителями ДНР во время эвакуации в Россию

Никакой паники, давки, истерии — так описывает вынужденную эвакуацию населения Донбасса в Россию спецкор ФАН и ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский.

Журналист Игорь Кимаковский сегодня находится в ДНР — помогает жителям самопровозглашенной республики с эвакуацией в Россию. 18 февраля 2022 года глава ДНР Денис Пушили призвал население покинуть родные земли из-за ухудшения обстановки на границе с Украиной — постоянные обстрелы на всей линии разграничения создают опасность жизни и здоровью местных жителей.

В сторону границы с Россией потянулись вереницы автобусов с женщинами и детьми и частного автотранспорта.

«Паники и ажиотажа не было. Спички и соль в магазинах массово не скупали. Жители за долгие годы войны привыкли к экстремальным ситуациям. Правоохранительные органы и МЧС обеспечивали безопасность проведения эвакуационных мероприятий», — передает с места событий Кимаковский.

Тем не менее на границе с Российской Федерацией возникали пробки, в основном из-за частного транспорта. На Успенке такая пробка растянулась на 22 километра. Но к утру 19 февраля силами таможни и пограничной службы удалось ее ликвидировать.

Помимо транспорта автомобильного жители покидали края на транспорте железнодорожном. Первый поезд с женщинами, детьми и стариками отправился из Ясиноватой в восемь утра в субботу. В течение дня поездами была организована эвакуация также из Дебальцево, Иловайска и Горловки. Эвакуация из Горловки осуществлялась двумя поездами. Каждому выдавался продовольственный паек и гигиенический набор.

Многие женщины и дети плакали, оставляя свои дома и мужей. И в этих слезах была главная трагедия этой войны.