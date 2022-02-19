Генсек ОДКБ Зась объяснил, при каких обстоятельствах миротворцы отправятся в Донбасс

Москва, 19 февраля. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миротворцев на восток Украины в случае, если государства придут к консенсусу. Об этом в интервью для Reuters рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Британское агентство подчеркнуло, что беседа с белорусским генералом состоялась до того как обострилась ситуация в Донбассе. Представитель ОДКБ отметил, что решить украинский кризис можно лишь путем переговоров.

«Гипотетически можно представить такое, если бы была добрая воля Украины — это ведь их территория — если бы был мандат Совета Безопасности ООН, и если бы это было необходимо, и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами», — сказал Зась.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о ситуации в Донбассе, которую он считает смешной. Политик заявил, что никто из представителей европейских стран, присутствующих на Мюнхенской конференции, не заинтересован в судьбе мирного населения ЛДНР.