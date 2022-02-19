Володин назвал циничным отрицание Шольцем геноцида в Донбассе

Москва, 19 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о ситуации в Донбассе, которую он считает смешной.

Политик заявил, что никто из представителей европейских стран, присутствующих на Мюнхенской конференции, не заинтересован в судьбе мирного населения Донбасса. По его словам, заявление Шольца о том, что утверждения о геноциде в ЛДНР являются «смешными» и циничными.

«Вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева, повторяя в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также прокомментировал западные санкции против России. По его мнению, РФ уже привыкла к ним за восемь лет. Он также отметил неизбежность ограничений.

«Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить. Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны», — заключил Володин.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало масштабного вооруженного конфликта.