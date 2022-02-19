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Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине

Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Севастополь, 19 февраля. Соединенные Штаты нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы подтолкнуть ее к войне. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент США Джо Байден разнее говорил, что ЛНР и ДНР нарушают режим прекращения огня, несмотря на заявления главы республик о постоянных обстрелах со стороны ВСУ. Кроме того, он считает, что Россия таким образом готовит «атаку» на Украину, но сенатор выразил иное мнение. Об этом пишут РИА Новости.

«США продолжают распространять фантазии, выдумывать какие-то даты, которые вечно не сбываются. Они нагнетают, конечно, стараются подтолкнуть Киев к войне. Им сильно хочется войны», — сказал Цеков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории ЛДНР. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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украина сша цеков
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