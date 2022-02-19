Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее

Москва, 19 февраля. Блогер Елена Блиновская отреагировала на заявление актрисы Аглаи Тарасовой о том, что она ничего не знала об авторе «Марафона желаний».

Тарасова снялась в фильме, одним из продюсеров которого стала Блиновская. По словам актрисы, только после участия в проекте она узнала о блогере и ее продукте, в противно случае не стала бы сниматься в фильме про нее. Тогда предпринимательница оставила язвительный комментарий в ее адрес, намекнув, что не считает исполнительницу главной роли в фильме «Марафон желаний» хорошей актрисой.

«Это Аглая не знала, кто такая Блиновская? Аглаша — тонкая душевная организация и немножко актриса. Все хорошо, все мы люди», — съязвила бизнесвумен в своем Instagram-аккаунте.

Тарасова снялась в проекте Блиновской, который вышел на экраны в 2020 году. Картина посвящена популярному марафону личностного роста. Актриса посчитала автора курса инфоцыганкой и ужаснулась, когда узнала, в каком фильме снялась.

Как пояснила актриса, на пробы ее пригласила режиссер и сценаристка Даша Чаруша. Звезда кино прошла отбор, но про блогера ей ничего не говорили. Однако перед премьерой «Марафона желаний» артистка увидела в соцсетях сообщение Instagram-коуча, написавшей, что сбылась ее мечта — про нее сняли фильм.