Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:52
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 21:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 19 февраля. Звезда сериала «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова рассказала, что не ищет больше себе партнера после развода с актером Артуром Смольяниновым.

Артистка рассказала, что прекращение восьмилетних отношений с мужем стало для нее такой же неожиданностью, как и для ее фанатов. Мельникова шутила, что они разбежались с супругом из-за того, что у них нет недвижимости. Знаменитость не спешит искать новых отношений из-за усталости и отсутствия времени.

«Познавший жизнь в отношения не стремится. Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась. Нет на это сил и ресурсов», — рассказала Мельникова в эфире «Авторадио».

Мельникова отметила, что очень много работает, поэтому в ее режиме дня нет времени для новых ухажеров. Она также поделилась своим опытом использования приложений для знакомств. По ее словам, она сидела в них три дня и нашла там друзей для общения, но позже удалила их. Артистка отметила, что у мужчин появилось много запросов к девушкам.

Ранее звезда драматического триллера «Соври мне правду» Дарья Мельникова сообщила поклонникам в Instagram, что заболела во время отпуска в Крыму.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
актриса мельникова смольянинов
Комментировать