Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров

Москва, 19 февраля. Звезда сериала «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова рассказала, что не ищет больше себе партнера после развода с актером Артуром Смольяниновым.

Артистка рассказала, что прекращение восьмилетних отношений с мужем стало для нее такой же неожиданностью, как и для ее фанатов. Мельникова шутила, что они разбежались с супругом из-за того, что у них нет недвижимости. Знаменитость не спешит искать новых отношений из-за усталости и отсутствия времени.

«Познавший жизнь в отношения не стремится. Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась. Нет на это сил и ресурсов», — рассказала Мельникова в эфире «Авторадио».

Мельникова отметила, что очень много работает, поэтому в ее режиме дня нет времени для новых ухажеров. Она также поделилась своим опытом использования приложений для знакомств. По ее словам, она сидела в них три дня и нашла там друзей для общения, но позже удалила их. Артистка отметила, что у мужчин появилось много запросов к девушкам.

Ранее звезда драматического триллера «Соври мне правду» Дарья Мельникова сообщила поклонникам в Instagram, что заболела во время отпуска в Крыму.