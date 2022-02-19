Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022

Москва, 19 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выигрыш серебряной медали своей бывшей подопечной, фигуристкой Александрой Трусовой.

Плющенко заявил, что не будет хвалить себя и свою команду после медали Трусовой. Он отметил, что они старались развивать технику фигуристки и добавлять интересные программы.

«Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у нее. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», — заявил Плющенко РИА Новости.

Трусова тренировалась у Плющенко с мая 2020 года, но в мае 2021 года снова вернулась к Этери Тутберидзе. Напомним, что Трусова выиграла серебро в соревнованиях одиночниц, золото завоевала Анна Щербакова.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщал, что в организации не хотели, чтобы фигуристка Камила Валиева участвовала в олимпийских соревнованиях после выявления сомнительной допинг пробы, передает «Вечерняя Москва».

Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили олимпийскими медалями 18 февраля в Пекине.