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Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля

Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 февраля. Встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 24 февраля.

Переговоры между представителями американского и российского внешнеполитическими ведомствами состоится 24 февраля. Эту информацию подтвердил сам Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины на данный момент складывается по сценарию, который был изложен Вашингтоном.

Ранее стало известно, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блинкен встретятся 22 февраля. Об этом рассказали в МИД Украины.

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