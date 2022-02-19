Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ

Пекин, 19 февраля. Российским фигуристам не хватило сотых балла до золотых медалей на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Евгению Тарасову и Владимира Морозова опередили представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун всего на 0,16 балла в короткой программе. В произвольной разрыв составил 0,47. Всего россиянам не хватило 0,63 балла до лидирующей позиции на Играх.

Китайцев посчитали лучшими судьи из Китая, Японии и Нидерландов, а россиян — арбитры из Израиля, Канады и Беларуси. Судьи из Австрии, США и Испании отдали первое место в произвольной программе Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Если тут речь шла о сотых, то японский арбитр поставил сборной Китая на четыре бала больше, чем россиянам, а китайский — более чем на пять.

Тарасова и Морозов стали вторыми, набрав 239,25 балла. Фигуристы Мишина и Галлямов набрали 237,71 балла, завоевав бронзу.