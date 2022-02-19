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Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ

Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 19 февраля. Российским фигуристам не хватило сотых балла до золотых медалей на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Евгению Тарасову и Владимира Морозова опередили представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун всего на 0,16 балла в короткой программе. В произвольной разрыв составил 0,47. Всего россиянам не хватило 0,63 балла до лидирующей позиции на Играх.

Китайцев посчитали лучшими судьи из Китая, Японии и Нидерландов, а россиян — арбитры из Израиля, Канады и Беларуси. Судьи из Австрии, США и Испании отдали первое место в произвольной программе Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Если тут речь шла о сотых, то японский арбитр поставил сборной Китая на четыре бала больше, чем россиянам, а китайский — более чем на пять.

Тарасова и Морозов стали вторыми, набрав 239,25 балла. Фигуристы Мишина и Галлямов набрали 237,71 балла, завоевав бронзу.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
россия китай фигурное катание
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