Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:51
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
Кадр из фильма «Властелин колец»

Москва, 19 февраля. Компания Universal Pictures заявила российскую премьеру грядущего аниме-фильма по книгам Толкина «Властелин колец: Война Рохиррим» на 11 апреля 2024 года.

Стало известно об изменении в расписании в графике новых фильмов. Также в 2024 году выйдут новые анимационные фильмы про Смурфиков и Трансформеров. Об этом стало известно из «Бюллетени кинопрокатчика».

Отмечается, что выход фильмы «Миссия невыполнима — 7» были перенесены на 13 июля 2023 года, а «Миссия невыполнима — 8» — на 27 июня 2024 года. Также сообщается, что «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в России 8 июня 2024 года.

Ранее вышел тизер-трейлер сериала «Властелин колец». Он был показан в США во время «Супербоула-2022». Минутный трейлер позже был опубликован на Youtube-канале стримингового сервиса Prime Video.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
властелин колец аниме толкин
Комментировать