Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году

Москва, 19 февраля. Компания Universal Pictures заявила российскую премьеру грядущего аниме-фильма по книгам Толкина «Властелин колец: Война Рохиррим» на 11 апреля 2024 года.

Стало известно об изменении в расписании в графике новых фильмов. Также в 2024 году выйдут новые анимационные фильмы про Смурфиков и Трансформеров. Об этом стало известно из «Бюллетени кинопрокатчика».

Отмечается, что выход фильмы «Миссия невыполнима — 7» были перенесены на 13 июля 2023 года, а «Миссия невыполнима — 8» — на 27 июня 2024 года. Также сообщается, что «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в России 8 июня 2024 года.

Ранее вышел тизер-трейлер сериала «Властелин колец». Он был показан в США во время «Супербоула-2022». Минутный трейлер позже был опубликован на Youtube-канале стримингового сервиса Prime Video.