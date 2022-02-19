Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю

Москва, 19 февраля. Выступление российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине войдет в историю, уверен заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Тарасова и Морозов показали выдающееся катание. Авербух особенно отметил партнершу Морозова, так как она смогла справиться с волнением и показать чистые прыжки. По его словам, фигуристы показали свое лучшее выступление на Олимпиаде, информирует РИА Новости.

«Эта программа войдет в историю, ее будут пересматривать. Они большие молодцы, проиграли какие-то копейки по-настоящему талантливой паре из Китая», — рассказал Авербух.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун взяли золото Олимпиады в парном катании. Второе и третье места заняли российские пары: Тарасова и Морозов, а также Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что национальная команда Норвегии стала победителем в общем медальном зачете на Олимпийских играх 2022 года.