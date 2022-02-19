Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:51
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю

Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
 /  Фото предоставлено организаторами шоу «15 лет успеха»

Москва, 19 февраля. Выступление российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине войдет в историю, уверен заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Тарасова и Морозов показали выдающееся катание. Авербух особенно отметил партнершу Морозова, так как она смогла справиться с волнением и показать чистые прыжки. По его словам, фигуристы показали свое лучшее выступление на Олимпиаде, информирует РИА Новости.

«Эта программа войдет в историю, ее будут пересматривать. Они большие молодцы, проиграли какие-то копейки по-настоящему талантливой паре из Китая», — рассказал Авербух.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун взяли золото Олимпиады в парном катании. Второе и третье места заняли российские пары: Тарасова и Морозов, а также Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что национальная команда Норвегии стала победителем в общем медальном зачете на Олимпийских играх 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
морозов авербух тарасова
Комментировать