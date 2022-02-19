Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи про ЭКО певицы

Москва, 19 февраля. Родственница певицы Жанны Фриске Наталья сообщила в социальной сети об ожидании ребенка и развеяла слухи относительно искусственного оплодотворения, с помощью которого якобы забеременела актриса.

Наталья Фриске опубликовала фотографию, на которой она находится на позднем сроке беременности. Фолловеры сразу начали сравнивать ее положение с сестрой, у которой диагностировали онкологическое заболевание вскоре после родов.

Родственница исполнительницы скрывала беременность, а ее подписчики ничего не знают об отце ребенка. Это спровоцировало слухи об ЭКО, к которому якобы прибегла в свое время певица. Сестра знаменитости попросила не лезть в ее личную жизнь и развеяла слухи, пишут «Дни.ру».

«Моя сестра не делала ЭКО, я много раз это говорила», — заявила Фриске.

Prt Scr instagram.com / @zakharovaph

Фриске скончалась почти семь лет назад, но поклонники до сих пор гадают, что послужило причиной ее смерти. Родственница ясно дала понять, что это не искусственное оплодотворение, на которое грешили в Сети.

Напомним, Фриске ушла из жизни летом 2015 года. К смерти звезды привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Коллега певицы по группе «Блестящие» Ольга Орлова признавалась, что до сих пор с трудом переживает смерть исполнительницы.