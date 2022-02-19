Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи про ЭКО певицы

Москва, 19 февраля. Родственница певицы Жанны Фриске Наталья сообщила в социальной сети об ожидании ребенка и развеяла слухи относительно искусственного оплодотворения, с помощью которого якобы забеременела актриса.
Наталья Фриске опубликовала фотографию, на которой она находится на позднем сроке беременности. Фолловеры сразу начали сравнивать ее положение с сестрой, у которой диагностировали онкологическое заболевание вскоре после родов.
Родственница исполнительницы скрывала беременность, а ее подписчики ничего не знают об отце ребенка. Это спровоцировало слухи об ЭКО, к которому якобы прибегла в свое время певица. Сестра знаменитости попросила не лезть в ее личную жизнь и развеяла слухи, пишут «Дни.ру».
«Моя сестра не делала ЭКО, я много раз это говорила», — заявила Фриске.
Фриске скончалась почти семь лет назад, но поклонники до сих пор гадают, что послужило причиной ее смерти. Родственница ясно дала понять, что это не искусственное оплодотворение, на которое грешили в Сети.
Напомним, Фриске ушла из жизни летом 2015 года. К смерти звезды привела глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Коллега певицы по группе «Блестящие» Ольга Орлова признавалась, что до сих пор с трудом переживает смерть исполнительницы.