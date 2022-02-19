США прекратили финансовую поддержку Буркина-Фасо

Уагадугу, 19 февраля. Соединенные Штаты Америки приостановили финансовую помощь Буркина-Фасо. Об этом сообщает Reuters.

Госдепартамент проанализировал ситуацию в африканской республике и, в соответствии с законами США, согласно которыми Вашингтон прекращает поддержку государства, в котором произошел военный переворот, заморозил помощь Уагадугу. Согласно политике Запада, исключение из правил составляют только средства для продвижения демократии.

«Примерно 158,6 миллионов долларов, полагающиеся правительству Уагадугу, будут приостановлены. Штаты изучают возможность преодоления ограничений», — указано в материале.

Однако Белый дом не учел причины, по которым Поль-Анри Сандаого Дамиба сверг экс-президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Бывший лидер не смог справиться с террористическими организациями, которые убили тысячи буркинийцев и заставили более миллиона человек покинуть свои дома.

Ранее новый лидер африканской республики официально принес присягу. Политик поклялся сохранять, уважать и защищать Конституцию страны и приложить максимальные усилия, чтобы обеспечить справедливость для всех жителей.