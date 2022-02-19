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Зеленский пошутил о «кибератаках из России» на Мюнхенской конференции

Политика
Зеленский пошутил о «кибератаках из России» на Мюнхенской конференции
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Мюнхен, 19 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский попал в неприятное положение на конференции по безопасности Мюнхене. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал российского агентства «РИА Новости».

На кадрах видно, как в начале своего выступления Зеленский просит подождать, так как у него возникли кое-какие трудности с включением гарнитуры. После шутки украинского президента о том, что за поломкой стоит Россия, в зале послышался смех присутствующих.

«Одну секунду, я думаю, кибератака. Можно мне другую для перевода? Вот видите, Россия не присутствует, но они здесь. Она не работает, извините», — одной шуткой выдал он свою паранойю и страх перед Россией.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве началась с необычного рукопожатия. Видео очередного конфуза президента Украины обнародовали журналисты.

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россия зеленский шутка
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