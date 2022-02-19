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Пять способов господдержки для ипотеки существуют в России

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:57
Экономика
Пять способов господдержки для ипотеки существуют в России
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Более 40 тысяч российских семей воспользовались господдержкой при оформлении ипотеки в 2022 году. Банки выдали им кредиты на жилье на сумму более 100 млрд рублей, сообщает телеканал 360tv.ru.

Семьи с детьми могут получить ипотеку под 6%. Она выдается, если ребенок рожден после 2018 года или в случае, если у ребенка, рожденного до 2018 года, есть инвалидность. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти можно взять заем до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.

Материнский капитал также можно использовать для приобретения жилья. Россияне без детей могут взять льготную ипотеку до 3 млн рублей под 7% годовых. Первоначальный взнос при этом должен составлять 15%.

Многодетным семьям могут предоставить субсидию для погашения займа в размере 450 тысяч рублей, если там родился третий или последующие дети.

Россияне до 36 лет с детьми в возрасте до 19 лет могут оформить Дальневосточную ипотеку под 2% на сумму до 6 млн рублей и при первоначальном взносе 15% от стоимости жилья.

Ставки по ипотеке в РФ могут подняться до 15%. Это связано с повышением ключевой ставки ЦБ.

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