Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:51
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Французы усомнились в адекватности Байдена после его слов о «нападении» России на Украину

Политика
Французы усомнились в адекватности Байдена после его слов о «нападении» России на Украину
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Париж, 19 февраля. Речь американского лидера Джо Байдена вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter из Франции. Выступление президента США было посвящено ситуации на Украине.

Россия предпримет попытку «напасть» на соседа в ближайшие дни, заявил американский лидер во время пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Никаких доказательств своих слов Байден не привел. Пользователи Twitter из Франции возмутились его речью и попытались угадать истинную причину таких заявлений со стороны США.

«Байден хочет войны, потому что в США слишком много запасов оружия. Оборонные производители выступают за новый горячий конфликт. Где угодно, только не у себя дома», — предположил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети предположил, что США планируют продавать больше своего газа, если РФ будет вынуждена прекратить подавать его за рубеж. Некоторые юзеры были обеспокоены тем фактом, что подобные заявления вообще звучат из уст американского лидера.

«Он полностью сгорел, как они могли позволить ему стать президентом! Должен быть возрастной предел», — удивился один из французов.

Кто-то высказал предположение о том, что у Байдена есть проблемы со здоровьем.

«Какая это стадия Альцгеймера?», — с иронией спросил другой.

«Учитывая его последние выступления, Альцгеймер, по моему мнению, находится в тяжелой стадии. Врач в комнате?», — дополнил предыдущий комментатор.

Ранее сообщалось, что Байден покинул место проведения пресс-конференции под смех американских журналистов. На видео, опубликованном Reuters, слышно, как аудитория засмеялась после заявлений главы США по Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Французы усомнились в адекватности Байдена после его слов о «нападении» России на Украину
украина сша франция байден
Комментировать