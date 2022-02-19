Французы усомнились в адекватности Байдена после его слов о «нападении» России на Украину

Париж, 19 февраля. Речь американского лидера Джо Байдена вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter из Франции. Выступление президента США было посвящено ситуации на Украине.

Россия предпримет попытку «напасть» на соседа в ближайшие дни, заявил американский лидер во время пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Никаких доказательств своих слов Байден не привел. Пользователи Twitter из Франции возмутились его речью и попытались угадать истинную причину таких заявлений со стороны США.

«Байден хочет войны, потому что в США слишком много запасов оружия. Оборонные производители выступают за новый горячий конфликт. Где угодно, только не у себя дома», — предположил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети предположил, что США планируют продавать больше своего газа, если РФ будет вынуждена прекратить подавать его за рубеж. Некоторые юзеры были обеспокоены тем фактом, что подобные заявления вообще звучат из уст американского лидера.

«Он полностью сгорел, как они могли позволить ему стать президентом! Должен быть возрастной предел», — удивился один из французов.

Кто-то высказал предположение о том, что у Байдена есть проблемы со здоровьем.

«Какая это стадия Альцгеймера?», — с иронией спросил другой.

Позже он добавил, что сомнений нет, Байден болен.

«Учитывая его последние выступления, Альцгеймер, по моему мнению, находится в тяжелой стадии. Врач в комнате?», — дополнил предыдущий комментатор.

Ранее сообщалось, что Байден покинул место проведения пресс-конференции под смех американских журналистов. На видео, опубликованном Reuters, слышно, как аудитория засмеялась после заявлений главы США по Украине.