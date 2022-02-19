Президент Мексики заявил, что «гордится» критикой из Сената США

Мехико, 19 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что он «гордится» тем, что американский сенатор от штата Техас Тед Круз раскритиковал его несколько дней назад, сообщает телеканал CNN.

Andrés Manuel López Obrador dice sentir orgullo tras ser criticado por Ted Cruzhttps://t.co/IkK3Gho0QR — CNN en Español (@CNNEE) February 18, 2022

Обрадор заявил, что считает критику от сенатора в свой адрес поводом для «гордости». По мнению АМЛО, для Круза подобное высказывание является «естественным».

«Это наполняет меня гордостью из-за того, что он отстаивает, из-за того, что отстаиваем мы. Если бы он похвалил меня, возможно, я бы начал думать, что у нас не все хорошо. Но он говорит, что у нас все плохо, и я действительно горжусь», — сказал президент.

В среду, 16 февраля, во время своего выступления перед Комитетом по международным отношениям Сената США Круз раскритиковал президента Мексики. Политик заявил, что «глубоко обеспокоен беспорядками в Мексике и распадом гражданского общества». Он также говорил о насилии, от которого страдают мексиканские политики и журналисты.

«Нарушение законности на нашей южной границе создает серьезные проблемы и угрозы для национальной безопасности США по самым разным вопросам: от борьбы с наркотиками до нелегальной иммиграции. Нынешние условия, в которых находятся политики и журналисты в Мексике, являются самыми смертоносными в истории. В 2020 году в Мексике было убито больше работников СМИ, чем в любой другой стране мира», — заявил сенатор.

Ранее президент Мексики Лопес Обрадор предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией.