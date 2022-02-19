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Президент Мексики заявил, что «гордится» критикой из Сената США

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 21:04
Весь мир
Президент Мексики заявил, что «гордится» критикой из Сената США
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Мехико, 19 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что он «гордится» тем, что американский сенатор от штата Техас Тед Круз раскритиковал его несколько дней назад, сообщает телеканал CNN.

Обрадор заявил, что считает критику от сенатора в свой адрес поводом для «гордости». По мнению АМЛО, для Круза подобное высказывание является «естественным».

«Это наполняет меня гордостью из-за того, что он отстаивает, из-за того, что отстаиваем мы. Если бы он похвалил меня, возможно, я бы начал думать, что у нас не все хорошо. Но он говорит, что у нас все плохо, и я действительно горжусь», — сказал президент.

В среду, 16 февраля, во время своего выступления перед Комитетом по международным отношениям Сената США Круз раскритиковал президента Мексики. Политик заявил, что «глубоко обеспокоен беспорядками в Мексике и распадом гражданского общества». Он также говорил о насилии, от которого страдают мексиканские политики и журналисты.

«Нарушение законности на нашей южной границе создает серьезные проблемы и угрозы для национальной безопасности США по самым разным вопросам: от борьбы с наркотиками до нелегальной иммиграции. Нынешние условия, в которых находятся политики и журналисты в Мексике, являются самыми смертоносными в истории. В 2020 году в Мексике было убито больше работников СМИ, чем в любой другой стране мира», — заявил сенатор.

Ранее президент Мексики Лопес Обрадор предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией.

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Все новости / Весь мир / Президент Мексики заявил, что «гордится» критикой из Сената США
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