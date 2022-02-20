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«Пожилые люди рвутся в военкоматы?»: политолог Аркатов не поверил украинским генералам
Политика
«Пожилые люди рвутся в военкоматы?»: политолог Аркатов не поверил украинским генералам
Федеральное агентство новостей  / 

Украинской армии, вероятно, остро не хватает «сырья», чтобы бросить его в топку войны. Такую позицию в интервью ФАН высказал политолог Иван Аркатов.

Ранее заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко заявил, что предельный возраст резервистов в подотчетных ему структурах могут увеличить до 70 лет. По его словам, «некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по количеству прожитых лет».

«На мой взгляд, это показатель того, что самая активная часть населения Украины — ее молодежь — попросту не хочет воевать и умирать за псевдоидеи киевского режима и за олигархов, которые уже улетели в Европу, — заметил Аркатов. — Теперь украинские военные столкнулись с необходимостью доукомплектации своих частей и пытаются решить эту проблему с помощью этих сказок о том, что пожилые люди рвутся в военкоматы на службу».

Политолог считает, что власти могут применить насилие для призыва мужчин старшего возраста.

«Пожилые люди рвутся в военкоматы?»: политолог Аркатов не поверил украинским генералам
Федеральное агентство новостей /

«А потом эти территориальные отряды включат в состав националистических группировок вроде «Азова» (запрещенная в РФ организация. — Прим. ФАН) и отправят умирать», — резюмировал свою точку зрения эксперт.

Ранее политолог в беседе с ФАН вспомнил о судьбе украинского проекта столетней давности.

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