Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»

Идея проекта ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы», стартовавшего с Якорной площади, — увидеть и показать Россию через дороги, ведущие на Байкал.

По пути движения к колонне транспортных средств участников ГрандТура будут присоединяться экипажи из разных городов, в том числе и из Владивостока. Участникам предстоит проехать от четырех до восьми тысяч километров. В кабине автомобилей должны находится от двух до пяти человек, причем обязательно наличие блогера или журналиста. Многие авто собраны мастерами-самоучками и являются уникальными экземплярами.

«Байкальская миля» — это своего рода выход энергии, клапан, когда человек может увидеть, что же он сделал, какие скоростные качества, качества надежности представляет его техника. И в дальнейшем мы очень сильно надеемся, что это, как и во многих странах, позволит людям в дальнейшем самореализовываться на производствах, внедрять свои изобретения в машиностроении, в военной технике, не важно где», — рассказал организатор «Байкальской мили» Сергей Мальцев.

По пути к Байкалу участникам предстоит выполнять различные творческие испытания. Все задания связаны с погружением в культурное и историческое наследие регионов России.

«От участия жду новых эмоций, впечатлений. Маршрут другой, отличается от прошлогодней географии, насыщенностью, наполнением. «Байкальская миля» — это, в первую очередь, большая, хорошая тусовка людей, которые каждый год живут этим, что-то готовят. И в феврале-марте привозят свое детище на Байкал», — поделился победитель ГрандТура «Байкальская миля 2021» Максим Васильев.

Наталья впервые участвует в этом проекте, поэтому немного волнуется. Чтобы успокаивать себя в дороге, она взяла в путешествие домашних любимцев.

«В прошлом году мы освещали мероприятие, сидя в редакции. Наблюдали, как другие корреспонденты ездят по маршрут. Облизывались, очень хотелось. В этом году мы решили выставить свой экипаж. Собрались, подготовились, взяли любимый антистресс в виде двух животных. И вот, поехали», — рассказала капитан «Невских новостей» на «Байкальской миле» Наталья Казакова.

Участникам проекта предстоит узнать много нового о традициях нашей страны, ее уникальной природе и замечательных людях, а также внести свой вклад в развитие внутреннего и въездного туризма и автопутешествий.

«Когда ты можешь проехать на машине, страна настолько разнообразная, интересная. В мире такого нигде нет. И люди интересные, и города красивые, и ландшафты, и природа. Об этом нужно знать. И хорошо, когда это освещают молодые люди», — считает глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Заезд продлится до 9 марта. Для участников подготовлены 20 уникальных маршрутов, которые будут разыграны среди них в ходе жеребьевки. На некоторые экипажи ГрандТура будет возложена важная миссия — участие в заключительном этапе экспедиции «Поклон Кораблям великой Победы» и доставка гильз с грунтом Балтийского моря с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок на Родину павших героев. Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри. В его составе — легендарный путешественник Федор Конюхов.