Избирком Ливии заявил о готовности соблюдать решения парламента

Триполи, 19 февраля. Член Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Абу Бакр Марда заявил, что избирком ориентируется в первую очередь на решения, выносимые Палатой представителей.

В данной связи он отметил, что предложение главы утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы сформировать комитет для разработки закона о выборах необходимо сначала передать на рассмотрение парламента. В интервью местным СМИ Марда подтвердил готовность ВИК реализовать решения, принимаемые в Палате представителей. По его словам, комиссия намерена действовать на основании утвержденной верховным законодательным органом конституционной базы избирательного процесса, которая включает правила участия и график выборов.

Накануне новый премьер-министр Ливии Фатхи Башага, единогласно избранный парламентом, прибыл в Мисурату, где рассказал местным жителям о программе формируемого им правительства. В своей речи он пообещал защищать границы и суверенитет страны.