Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России повлиять на ЛДНР

Мюнхен, 19 февраля. Руководители МИД стран G7 призвали оказать воздействие на Луганскую и Донецкую народные республики для «сдержанности и деэскалации» в регионе.

Дипломаты выступили по итогам встречи в рамках Мюнхенской конференции в сфере безопасности. Стороны обсудили ситуацию на Украине. Главы МИД выразили озабоченность из-за последних мер властей ЛДНР.

«Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию», — подчеркнули дипломаты.

Ранее представители «Большой семерки» заявили о готовности вести с Москвой диалог в сфере безопасности. Они также выразили приверженность территориальному суверенитету Украины.