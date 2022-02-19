Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:50
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России повлиять на ЛДНР

Политика
Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России повлиять на ЛДНР
japan.go.jp  /  Официальный сайт G7-2016

Мюнхен, 19 февраля. Руководители МИД стран G7 призвали оказать воздействие на Луганскую и Донецкую народные республики для «сдержанности и деэскалации» в регионе.

Дипломаты выступили по итогам встречи в рамках Мюнхенской конференции в сфере безопасности. Стороны обсудили ситуацию на Украине. Главы МИД выразили озабоченность из-за последних мер властей ЛДНР.

«Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить сдержанность и деэскалацию», — подчеркнули дипломаты.

Ранее представители «Большой семерки» заявили о готовности вести с Москвой диалог в сфере безопасности. Они также выразили приверженность территориальному суверенитету Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России повлиять на ЛДНР
G7 эскалация лднр
Комментировать