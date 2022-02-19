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ТАС: Байден рискует повторить трагическую ошибку Европы времен Крымской войны

Армия
ТАС: Байден рискует повторить трагическую ошибку Европы времен Крымской войны
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 19 февраля. Президент США Джо Байден близок к повторению трагической ошибки европейских стран времен Крымской войны из-за своих безосновательных заявлений об «угрозе» со стороны России, заявил аналитик из Соединенных Штатов Джордан Прескотт.

Обозреватель американского издания The American Conservative (ТАС) в своем материале пишет, что глава Белого дома как будто намеренно делает бездоказательные выпады в сторону РФ, провоцируя украинские власти к эскалации конфликта в Донбассе. Все это способствует росту напряженности в Европе и может «закончиться ненужной войной», уверен эксперт.

«Крымская война вошла в историю как одна из самых бессмысленных войн. Не помня истории, Байден, кажется, трагически обречен на ее повторение», — отметил Прескотт.

Аналитик считает, что военное противостояние Турции, Запада и России в XIX веке можно было урегулировать с помощью дипломатии, не доводя до смертельных боев в Крыму. Однако западные союзники оказались неспособны к налаживанию сотрудничества и нахождению общих интересов. В результате кровопролитная война не принесла победы ни Турции, ни Европе.

Прескотт указывает, что безосновательные заявления Байдена о «российской угрозе» грозят эскалацией конфликта и, как следствие, расколом современного западного альянса. Он пояснил, что многие европейские столицы связывает деловое сотрудничество с Москвой.

Ранее сообщалось, что Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех аудитории. Он заявил, что Россия в очередной раз якобы планирует «вторгнуться» на Украину. Следует заметить, что Москва неоднократно отрицала наличие у нее намерений нападать на те или иные страны.

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