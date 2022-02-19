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Ксения Бородина весело отдохнула на вечеринке с подругой Катей Жужей

Шоу-бизнес
Ксения Бородина весело отдохнула на вечеринке с подругой Катей Жужей
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 19 февраля. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала ряд коротких видео, на которых показала, как отдыхает со своей подругой Екатериной Жужей в одном из ресторанов Москвы.

Подруги собрались вместе, несмотря на плотный график. Бородина была долгое время в ссоре с Жужей, но недавно телеведущая шоу «Дом-2» публично сообщила о примирении с приятельницей. Теперь женщины с удовольствием проводят время вместе.

Бородина и Жужа выбрали для выхода в свет экстравагантные наряды. На блогере был черный обтягивающий корсет, а ее лучшая подруга надела стринги со стразами, которые выставила напоказ. Многодетная мама сначала пыталась скрыть их под пиджаком, но в разгар вечеринки женщина и вовсе оголила спину.

Ксения Бородина весело отдохнула на вечеринке с подругой Катей Жужей
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Компания весело проводила время весь вечер. За их столом не утихал звон бокалов. Знаменитые посетительницы танцевали и пели песни во весь голос.

В конце вечеринки выпившие подруги запутались в счете за банкет. Официант ждал, что они расплатятся картой, но Жужа вручила ему несколько пятитысячных купюр и попросила жестом удалиться.

Ранее Бородина эмоционально отреагировала на заявление певицы Ольги Бузовой про точку невозврата в их общении. Телеведущая обвинила коллегу в том, что та строит из себя жертву, а всех вокруг выставляет плохими.

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