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Россиянам объяснили разницу между брокерским счетом и ИИС

Экономика
Россиянам объяснили разницу между брокерским счетом и ИИС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Чтобы вкладывать деньги в ценные бумаги, инвестору нужно открыть брокерский счет или завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). В чем их разница, объяснила «Газета.Ru».

Основное отличие ИИС — возможность получить налоговые льготы от государства. Но для этого нельзя закрывать ИИС в течение трех лет. Снимать деньги с него тоже запрещено: иначе счет закрывается, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Если же человек решил закрыть счет преждевременно, но уже получил налоговые льготы, их придется вернуть.

Другая особенность — на ИИС можно приобрести лишь активы, которые обращаются на Московской или Санкт-Петербургской биржах, добавил глава департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Иван Самохин.

Брокерский счет, в свою очередь, представляет собой стандартный вариант для тех, кто хочет инвестировать. За счет него можно покупать акции, облигации, биржевые фонды. Открыть такой счет можно в банке либо в специальной управляющей компании. Далее на него необходимо внести какую-либо сумму и на денежные средства уже приобретать ценные бумаги.

«Лучше всего ИИС использовать для долгосрочных инвестиций, а брокерский счет — для получения прибыли от торговли на бирже», — порекомендовал финансовый аналитик Владислав Антонов.

Россиян сейчас могут заинтересовать акции нефтесервисных компаний. Такую инвестицию советует делать главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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