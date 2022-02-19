Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения

Коджаэли, 19 февраля. Владелец турецкого новостного сайта Ses Kocaeli («Голос Коджаэли») Гюнгер Арслан погиб в Измите в результате вооруженного нападения, полиция уже задержала подозреваемого.

«Преступник был задержан… вместе с оружием, использованным при совершении преступления, и было начато масштабное расследование», — сообщила канцелярия губернатора провинции Коджаэли.

По данным местных СМИ, вооруженное нападение на журналиста было совершено, когда он находился на рабочем месте. Мужчина, по предварительным данным, получил огнестрельные ранения в грудь и ногу. Владельца оппозиционного новостного сайта госпитализировали, но врачи не смогли спасти пострадавшего.

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybettihttps://t.co/mfSBbtD1O6 pic.twitter.com/AJ5o4135G7 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 19, 2022

Мотив преступления остается неизвестным. После нападения преступник скрылся. Как выяснилось, Арслан уже подвергался атаке четыре года назад.

Как сообщает канал TELE1, Арслан не раз публиковал материалы с обвинениями в коррупции в отношении муниципалитета Коджаэли, а ранее здание газеты было обстреляно мафиозной группировкой. Накануне журналист обнародовал статью о вероятных махинациях вокруг тендеров, в которых мог быть замешан мэр Коджаэли Тахир Бююккакын.

Güngör Arslan, Kocaeli Belediyesi’ndeki yolsuzluk haberleri nedeniyle öldürüldü iddiasıhttps://t.co/uAujbkIOGB — Tele1 TV (@tele1comtr) February 19, 2022

Гонения на журналистов

Напомним, что после попытки военного переворота 2016 года в Турции усилились гонения на оппозиционных журналистов. Многих из них обвинили в содействии «терроризму» и сочувствии движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча.

Комитет защиты журналистов (CPJ) в своем последнем отчете за 2021 год заявил, что Турция заняла шестое место по числу заключенных представителей СМИ. По данным организации, 18 медиаработников все еще находятся за решеткой. Ранее страна и вовсе была лидером в этом антирейтинге, однако после освобождения 20 арестованных несколько улучшила свое положение.

Тем не менее данные шаги не свидетельствуют об изменении подхода к работе прессы в Турции. Для того чтобы помешать журналистам выполнять свою работу, часто используются другие инструменты, в том числе конфискация паспортов, требование регулярных посещений управлений полиции, отказ в выдаче пресс-карт или аккредитации для участия в мероприятиях.

'According to the Committee to Protect Journalists (CPJ) Turkey, once the world’s worst jailer of journalists, is now ranked sixth in CPJ’s 2021 prison census after releasing 20 jailed journalists in the last year, but this doesn’t mean media freedom has improved in the country.' pic.twitter.com/USd3xF4cwb — fatih akpınar (@fatihakpinar111) January 6, 2022

Атаки и угрозы не являются новым явлением для турецких журналистов. Так, в июле 2021 года тогдашний колумнист оппозиционной газеты BirGün Эрк Аджарер, проживающий в Берлине из-за многочисленных угроз, пережил атаку со стороны вооруженных мужчин и был избит у себя в квартире. Медиаработник заявил, что преступники пригрозили неприятностями, если он не перестанет писать разоблачающие статьи.