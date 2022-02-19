Глава МИД Британии Трасс считает, что украинский кризис может усилиться

Лондон, 19 февраля. Западное сообщество переживает один из самых страшных моментов для европейской безопасности с начала 20-го века. К такому выводу пришла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Западу необходимо проявить беспрецедентное единство.

«Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — подчеркнула Трасс.

Ранее сообщалось, что во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить меры военной поддержки Киева. Переговоры должны состояться с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и немецким канцлером Олафом Шольцем.