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Жители ЛДНР готовятся с оружием в руках защищать «передовую Русского мира»
Политика
Жители ЛДНР готовятся с оружием в руках защищать «передовую Русского мира»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Жители ЛДНР заявили в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что они не собираются покидать свои дома. По их мнению, лучше умереть на родине, чем жить на чужбине.

По словам редактора газеты «Камертон», публициста Елены Заславской, жители ЛДНР привыкли жить при военном положении и уже без паники реагируют на очередные угрозы и провокации украинских военных.

«Настроения тревожные, все разговоры так или иначе касаются текущего обострения на линии соприкосновения. Сказать, что началась война, мы не можем, потому что война идет уже восемь лет. Паники в городе не наблюдается, объявлены пункты для эвакуации. Я сегодня была на одном пункте возле Машиностроительного университета, там в два автобуса производилась посадка эвакуируемых, отправка по наполнению», — рассказала Елена Заславская.

Публицист не боится реализации украинскими военными «хорватского» сценария зачистки территории непризнанных республик.

«Они уже восемь лет нас пугают, но мы стоим, держим удар», — пояснила Елена Заславская.

Кроме этого, она уверена, что Россия не допустит уничтожения населения Донбасса, дружественного к РФ.

«Мы находимся на передовой Русского мира. Мы очень обрадовались, когда Госдумой РФ был внесен законопроект о признании ЛДНР. Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Мы де-факто Россия, так себя и ощущаем и хотим, чтобы де-юре стало так же», — заявила Елена Заславская.

Семья публициста решила не уезжать в эвакуацию.

«Мой отец в 2014 году в 60 лет встал в ряды народного ополчения. Сейчас он по возрасту не проходит, но вместо него решил идти сын, студент. Я спросила его: ты не боишься, что тебя убьют? Он ответил: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Кроме этого, его вдохновляет пример моего отца, Заславского Александра Ивановича», — рассказала Елена Заславская.

Социолог Евгений Копатько уверен, что эвакуация женщин и детей из республик Донбасса временная. По его словам, никто в ЛДНР не думает, что останется на постоянном месте жительства в России.

«Это дичь полная. Сейчас идет война, если риски обоснованы, нужно спасать людей. Потом они вернутся на свою землю, потому что хотят здесь жить. Они восемь лет жили в дичайших условиях не для того, чтобы потом куда-то уехать. В 2014–2015 годах Донецк тоже сильно опустел, многие помытарствовали в России, на Украине, где-то в Дании, у кого побольше денег было, кто-то в Крыму был. Но потом многие вернулись», — рассказал Евгений Копатько.

Такой же дичью социолог считает спекуляции по поводу того, что за все перенесенные страдания жители ЛДНР должны отомстить жителям других городов Украины.

«Люди, которые воюют на стороне ДНР и ЛНР, менее жестокие, чем украинские агрессоры, которые в своих публичных высказываниях говорили о том, что они пришли сюда, чтобы превратить русских людей в рабов. Причем эти «новые рабовладельцы» — мужики немолодые, им лет по 40, они думали, что для них это будет прогулка. Но, кроме них, на Украине есть много нормальных, вменяемых людей. Мы об этом знаем, и ни один нормальный человек в Донецке не скажет, что нужно разрушать другие города и наказывать их жителей», — заявил Евгений Копатько.

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Все новости / Политика / Жители ЛДНР готовятся с оружием в руках защищать «передовую Русского мира»
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