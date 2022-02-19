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Беженцам из ДНР и ЛНР начали выплачивать по 10 тысяч рублей

Экономика
Беженцам из ДНР и ЛНР начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Москва, 19 февраля. Беженцы из Донбасса, которые были вынуждены покинуть родину из-за обострения ситуации и обстрелов ВСУ, начали получать в качестве материальной помощи от России по 10 тысяч рублей.

Выплаты продолжаются уже целый час. Деньги за это время уже успели получить первые 100 беженцев, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Беженцы, которые перебрались в Ростовскую область из ДНР и ЛНР, размещаются во временных лагерях, где их обеспечивают питанием и всем необходимым. Нуждающимся также оказывается медицинская помощь.

Польша также рассматривает возможность принятия беженцев с Украины. В стране уже создана рабочая группа для решения этого вопроса.

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ЛНР днр россия выплаты беженцам
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