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Глава Минспорта назвал успешным выступление российских олимпийцев в Пекине

Олимпийские игры 2022
Глава Минспорта назвал успешным выступление российских олимпийцев в Пекине
fisu.net  /  FISU

Москва, 19 февраля. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине показали выдающиеся достижения, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

Матыцин рассказал о фантастическом успехе российских лыжников. Министр также рад за успехи отечественных биатлонистов. Он заявил, что хочется золота и в этой дисциплине, отметив сильную конкуренцию, информирует РЕН ТВ.

«Естественно, очень радуемся победам в фигурном катании, во всех видах спорта. Поэтому считаю, что предварительные оценки - они очень позитивные. Ребята проделали колоссальную работу», — заявил Матыцин.

По словам министра, для первой олимпийской медали в прыжках с трамплина была проделана огромная работа. Он отметил важность создания конкуренции в этом виде спорта в России.

На Олимпийских играх 2022 в Пекине российские лыжники принесли в копилку команды ОКР наибольшее количество медалей. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ранее оценил этот результат.

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олимпиада минспорт матыцин
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