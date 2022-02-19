Водный кризис: метеорологи подтвердили увеличение дефицита осадков в Марокко

Рабат, 19 февраля. Дефицит осадков негативно сказался на водных ресурсах и сельскохозяйственном производстве Марокко. Главное управление метеорологии подтвердило, что королевство ждет сложный сезон, требующий срочных мер по смягчению последствий засухи.

Причина в том, что дожди сместились в сторону Северной и Восточной Европы, Балкан, Ближнего Востока, чем усугубили ситуацию на Пиренейском полуострове и всем южном берегу Средиземного моря, за исключением Египта. С сентября 2021 года по январь 2022-го региональный дефицит осадков увеличился более чем на 50%.

Однако водный кризис уже обострился в Марокко. Жители общин вышли на марши протеста, чтобы высказаться о нехватке питьевой жидкости, и устроили сидячие забастовки в городе Уэд Амлиль провинции Таза.

По мнению граждан, местные чиновники отвернулись от очевидных проблем, чем усугубили ситуацию. Марокканцы рассчитывают на помощь столичных властей, прежде чем обстановка ухудшится.

Несколько дней назад король Мухаммед VI выделил более миллиарда долларов на борьбу с последствиями засухи, подчеркнув, что дефицит осадков влечет экономические, социальные и даже экологические проблемы. Воздействие отсутствия дождей затронуло не только фермеров, но и граждан, которые остались без продуктов, зерновых, фруктов и овощей.

Выделенные деньги направят и на создание среднего класса в сельском хозяйстве. Людей трудоустроят, чем сдержат перемещение из деревень в города. Кроме того, подготовят стратегию по национальным запасам воды. Ранее король призвал провести во всех мечетях Марокко мусульманскую молитву о дожде.