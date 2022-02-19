Директор Малого театра подтвердила, что Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса

Москва, 19 февраля. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что народный артист Российской Федерации Борис Невзоров скончался после заражения COVID-19.

Невзоров служил в Малом театре с 2005 года. Он никогда не жаловался на плохое самочувствие и не отказывался от ролей, о чем говорили многочисленные афиши с его именем.

Новость о смерти артиста стала неожиданностью для поклонников и коллег. Невзоров всегда выглядел бодрым и жизнерадостным. Кроме того, у 72-летнего актера в 8 декабря 2020 года родилась дочь от бухгалтера Елены Хрипуновой, которая на 25 лет моложе него. Звезда фильма «Дурак» стал отцом в третий раз.

Михайлова подтвердила, что Невзоров скончался 18 февраля от последствий перенесенного коронавируса, пишет «Вечерняя Москва». Дата и место похорон родные сообщат позже.

Недвижимость актера разделят между собой наследники артиста. Сам Невзоров хотел оставить дом в Подмосковье своей неофициальной жене, но неизвестно, успел ли он составить завещание.