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Директор Малого театра подтвердила, что Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса

Общество
Директор Малого театра подтвердила, что Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса
TACC  /  Щербак Александр

Москва, 19 февраля. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что народный артист Российской Федерации Борис Невзоров скончался после заражения COVID-19.

Невзоров служил в Малом театре с 2005 года. Он никогда не жаловался на плохое самочувствие и не отказывался от ролей, о чем говорили многочисленные афиши с его именем.

Новость о смерти артиста стала неожиданностью для поклонников и коллег. Невзоров всегда выглядел бодрым и жизнерадостным. Кроме того, у 72-летнего актера в 8 декабря 2020 года родилась дочь от бухгалтера Елены Хрипуновой, которая на 25 лет моложе него. Звезда фильма «Дурак» стал отцом в третий раз.

Михайлова подтвердила, что Невзоров скончался 18 февраля от последствий перенесенного коронавируса, пишет «Вечерняя Москва». Дата и место похорон родные сообщат позже.

Недвижимость актера разделят между собой наследники артиста. Сам Невзоров хотел оставить дом в Подмосковье своей неофициальной жене, но неизвестно, успел ли он составить завещание.

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смерть невзоров болезнь
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