ЛНР за сутки зафиксировала 15 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

Луганск, 19 февраля. Вооруженные силы Украины с начала суток 15 раз обстреливали территорию ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отмечают в СЦКК, украинские военные применяли при обстрелах тяжелое вооружение.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее разведка ЛНР подтвердила наращивание группировки войск ВСУ на линии разграничения в Донбассе. На этом фоне оборонное ведомство республики сохраняет боевую готовность.