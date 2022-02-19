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ЛНР за сутки зафиксировала 15 нарушений режима тишины со стороны ВСУ

Армия
ЛНР за сутки зафиксировала 15 нарушений режима тишины со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 февраля. Вооруженные силы Украины с начала суток 15 раз обстреливали территорию ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отмечают в СЦКК, украинские военные применяли при обстрелах тяжелое вооружение.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее разведка ЛНР подтвердила наращивание группировки войск ВСУ на линии разграничения в Донбассе. На этом фоне оборонное ведомство республики сохраняет боевую готовность.

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ЛНР всу донбасс
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