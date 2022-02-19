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Акционер клуба НБА «Селтикс» купил часть акций «Аталанты» за 400 млн евро

Спорт
Акционер клуба НБА «Селтикс» купил часть акций «Аталанты» за 400 млн евро
Global Look Press  /  Massimo Paolone/Keystone Press Agency

Бергамо, 19 февраля. Акционер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка стал совладельцем футбольной «Аталанты».

Как сообщают итальянские СМИ, сделка обошлась группе инвесторов во главе с американским бизнесменом более чем в 400 млн евро. Сам 67-летний предприниматель станет сопредседателем правления «Аталанты».

После 24 матчей клуб из Бергамо идет на пятой строчке турнирной таблицы в Серии А, в активе команды Джана Пьеро Гасперини 44 очка.

«Бостон Селтикс» является 17-кратным чемпионом НБА.

Напомним, в августе 2020 года российский хавбек Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» за 14,5 млн евро]. Стороны подписали четырехлетнее соглашение с опцией возможного продления еще на один сезон. В январе 2021 года сообщалось, что полузащитник близок к переходу в «Дженоа».

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футбол баскетбол бостон селтикс аталанта Стивен Пальюка
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