Акционер клуба НБА «Селтикс» купил часть акций «Аталанты» за 400 млн евро

Бергамо, 19 февраля. Акционер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка стал совладельцем футбольной «Аталанты».

Как сообщают итальянские СМИ, сделка обошлась группе инвесторов во главе с американским бизнесменом более чем в 400 млн евро. Сам 67-летний предприниматель станет сопредседателем правления «Аталанты».

После 24 матчей клуб из Бергамо идет на пятой строчке турнирной таблицы в Серии А, в активе команды Джана Пьеро Гасперини 44 очка.

«Бостон Селтикс» является 17-кратным чемпионом НБА.

Напомним, в августе 2020 года российский хавбек Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» за 14,5 млн евро]. Стороны подписали четырехлетнее соглашение с опцией возможного продления еще на один сезон. В январе 2021 года сообщалось, что полузащитник близок к переходу в «Дженоа».