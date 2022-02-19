Актер из фильма «Джанго освобожденный» Уолтон Гоггинс исполнит главную роль в Fallout

Москва, 19 февраля. Сыгравший в фильмах «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» американский актер Уолтон Гоггинс исполни главную роль в сериале по компьютерной игре Fallout.

Сериал создается Amazon Studios в сотрудничестве с Kilter Films. Компания-разработчик серии игр Fallout Bethesda также примет участие в работе над новым проектом. Кого конкретно сыграет Гоггинс, еще не известно.

Исполнительным продюсером сериала по популярной игре стали Джонатан Нолан и Лиза Джой. Оба работали над сериалом «Мир Дикого Запада», передает газета «Культура».

Ранее сообщалось, что съемки сериала по культовой игре Fallout должны стартовать в 2022 году. Режиссером пилотного эпизода выступит брат Кристофера Нолана Джонатан Нолан.