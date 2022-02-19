Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 21:49
21:46
Политика
Сенатор Цеков упрекнул США в нагнетании обстановки на Украине
21:27
Шоу-бизнес
Блогер Блиновская ответила Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про нее
21:20
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Мельникова рассказала об отсутствии сил искать новых партнеров
21:18
Олимпийские игры 2022
Плющенко заявил, что не будет себя хвалить после серебра Трусовой на ОИ-2022
21:17
Политика
Встреча глав Госдепа США и МИД России состоится 24 февраля
21:16
Олимпийские игры 2022
Китайский судья поставил соотечественникам на пять баллов больше, чем российским фигуристам на ОИ
21:12
Общество
Аниме-фильм по книгам Толкина выйдет в России в 2024 году
21:08
Олимпийские игры 2022
Авербух считает, что выступление Тарасовой и Морозова на Олимпиаде войдет в историю
21:07
Весь мир
Турецкий журналист погиб в результате вооруженного нападения
21:07
Видео
Из Кронштадта стартовали экипажи-участники ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы»
Все новости

Актер из фильма «Джанго освобожденный» Уолтон Гоггинс исполнит главную роль в Fallout

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:35
Общество
Актер из фильма «Джанго освобожденный» Уолтон Гоггинс исполнит главную роль в Fallout
Prt Scr youtube.com  /  Throneful

Москва, 19 февраля. Сыгравший в фильмах «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» американский актер Уолтон Гоггинс исполни главную роль в сериале по компьютерной игре Fallout.

Сериал создается Amazon Studios в сотрудничестве с Kilter Films. Компания-разработчик серии игр Fallout Bethesda также примет участие в работе над новым проектом. Кого конкретно сыграет Гоггинс, еще не известно.

Исполнительным продюсером сериала по популярной игре стали Джонатан Нолан и Лиза Джой. Оба работали над сериалом «Мир Дикого Запада», передает газета «Культура».

Ранее сообщалось, что съемки сериала по культовой игре Fallout должны стартовать в 2022 году. Режиссером пилотного эпизода выступит брат Кристофера Нолана Джонатан Нолан.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер из фильма «Джанго освобожденный» Уолтон Гоггинс исполнит главную роль в Fallout
кино fallout гоггинс
Комментировать