Канада может получить противолодочные Poseidon

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индия

Последняя партия Rafale для ВВС Индии

Поставка истребителей Rafale ожидается в Индии в ближайшие дни. После их перелета во Франции останется один оснащенный измерительной аппаратурой самолет RB008, который сертифицирован и формально уже передан Нью-Дели.

The last three Rafale fighters that are to be delivered to India will depart France this week, the Hindu reports.

After that, there will only be on India-owned Rafale left in France that is being used to certify India specific enhancements (ISE). pic.twitter.com/qZvE9nNUlU — International Defence Analysis (@Defence_IDA) February 15, 2022

По заявлению представителя Минобороны Индии, военно-воздушные силы страны приняли авиатехнику во Франции, а порядок их доставки «домой» в настоящее время согласовывается.

Как и ранее, самолеты выполнят перелет из страны-производителя с дозаправкой в воздухе при поддержке ВВС Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ирландия

Ирландия планирует усилить оборону в воздухе

Минобороны Ирландии рекомендует правительству одобрить приобретение около 24 истребителей для защиты воздушного пространства.

В докладе было сказано, что Дублин плохо подготовлен к борьбе с растущими угрозами извне, поэтому предложено три варианта реформирования воздушных сил.

New: The Government has been urged to purchase up to 24 fighter jets as part of a multi-billion euro package to enable the country to counter terrorist hijackings and hostile incursions into our airspacehttps://t.co/UaMQrgXgnB — Irish Examiner (@irishexaminer) February 8, 2022

Первый предусматривает сохранение Сил обороны в их нынешнем виде с увеличением расходов на десятки миллионов евро. Второй вариант позволяет привлечь больше людей и развернуть РЛС. Оценивается данный способ реформирования в 500 млн евро в год. Третий сценарий значительно увеличивает возможности ВВС и предполагает закупку истребителей. Для финансирования потребуется 3 млрд евро в год.

В настоящее время в Ирландии нет военной авиации и королевские ВВС Великобритании в соответствии с секретной сделкой с Минобороны Ирландии обязались охранять воздушное пространство соседней страны.

В связи с растущей военной напряженностью Дублин должен увеличить свои расходы на оборону, так как полагаться на США и Британию страна больше не может.

Китай

Самолеты для Пакистана

В Китае были замечены первые два истребителя Chengdu J-10C, предназначенные для военно-воздушных сил Пакистана. Машины имеют серийные номера 22-102 и 22-106.

J-10C of Pakistan Air Force ???? ????????



Serial no. 22-102 & 22-106



Credits on picture. pic.twitter.com/oDseq75l4Z — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) February 16, 2022

Всего Исламабад заказал 25 таких самолетов. Первые истребители планируется поставить до 23 марта 2022 года, чтобы они смогли принять участие в ежегодном параде в День обороны Пакистана.

J-10C представляет собой модернизированную версию J-10B, он оснащен радаром управления огнем с активной фазированной антенной решеткой (AESA), а также инфракрасной ГСН PL-10 и новыми ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15.

Нигерия

Модернизация нигерийских Ми-24/35

Военно-воздушные силы страны собираются усовершенствовать свои вертолеты Ми-24/35 до новейшей версии — Ми-35П «Феникс». На технику планируется ставить оборудование российского и иностранного производства.

The #Nigerian Air Force plans to upgrade 3 of its older Mi-35 helicopters to the new Mi-35P being offered by Rosoboronexport.#Nigeria #Africans pic.twitter.com/QcPWdDH8Ik — Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) January 17, 2022

Ми-35П оснащается современной авионикой и вооружен автоматической пушкой ГШ-23 23-мм и 12,7-мм пулеметом КОРД. Кроме того, он имеет неуправляемые ракеты типа С-8, также есть возможность установки подвесных контейнеров с пушками калибра 23 мм, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет «Атака» с двухканальной системой управления или ракет «Вихрь-1» и «Вихрь-1М».

Россия

Хабаровский край будет готовить кадры для строительства истребителей Checkmate

Колледжи Хабаровского края откроют подготовку кадров по девяти новым программам для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ).

Колледжи в Хабаровском крае откроют подготовку по девяти программам для авиазавода https://t.co/xqMv2nXAw4 #КнААЗ #Хабаровскийкрай — AVIARU (@AviaruNet) February 14, 2022

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что уже определены участники кластера, а также создана программа деятельности. В марте стартует подготовка девяти профессий по новым программам для КнААЗ.

Также он уточнил, что ежегодно планируется выпускать более 200 специалистов.

Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод имени Ю. А. Гагарина производит истребители Су-35, Су-57, в дальнейшем планируется строительство однодвигательных истребителей пятого поколения Checkmate.

Планы по модернизации авиазавода для «Охотников»

В течение пяти лет Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова проведет усовершенствование производства, а также построит новый корпус для тяжелых стелс-беспилотников С-70 «Охотник».

Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова в 2022 году начнет строительство специализированного корпуса для производства военных беспилотников С-70 «Охотник» с функцией «невидимки»: https://t.co/Z3ZInpJTTt pic.twitter.com/3L3vLqPmL3 — KP.RU Новосибирск (@onlinenskkpru) February 15, 2022

Модернизация стартует в 2022 году. Планируется рост рабочих мест в 1,5 раза, а сумма инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

Россия испытала ракетный комплекс «Кинжал» в Сирии

Новый отдельный авиационный полк впервые поднялся над Средиземным морем для проведения учений. В тренировке приняли участие сами носители «Кинжалов» МиГ-31К, а также противолодочный самолет Ил-38, топливозаправщик Ил-78 и истребители Су-35 и Су-30СМ.

РФ впервые испытала гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Сирии https://t.co/9JnaUdBgrP



Отдельный полк МиГ-31К поднялся над Средиземным морем для выполнения задач в рамках учений. — MIGnews (@mignewsfeed) February 19, 2022

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что на авиабазу Хмеймим в Сирии были отправлены дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» для участия в учениях Военно-морского флота РФ в Средиземном море.

Сирия

Военный вертолет Ми-14 разбился в Сирии

Катастрофа произошла в провинции Латакия на северо-западе страны 17 февраля. Жертвами крушения стали два члена экипажа, еще двое получили ранения.

Mil Mi-14 Syrian Air Force helicopter crash in Latakia pic.twitter.com/ncIfX7OXtq — FSX Aviation (@FSXAviation3) February 18, 2022

Сообщается, что вертолет разбился утром во время проведения учений. Техническая неисправность машины вынудила совершить жесткую посадку в горной местности.

США

Компания Boeing намерена продать Канаде P-8A Poseidon

Проект «Канадский многоцелевой самолет» (Canadian Multi-Mission Aircraft) CMMA предполагает замену состоящих на вооружении ВВС Канады 14 морских патрульных самолетов CP-140. Кроме того, он включает расширение возможностей противолодочной обороны и разведку.

Американская компания Boeing первая официально сообщила о намерении участвовать в тендере на поставку самолетов CMMA. Кроме нее Airbus представит патрульный самолет A319 MPA. Также не исключено участие и японского Kawasaki P-1 и шведского Saab Swordfish.

P-8A Poseidon разработан компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 737-800. Самолет предназначен для патрулирования прибрежных районов и морской акватории, а также для разведки на суше и на море.

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