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Эксперт Хьюз перечислил особенности нового Mercedes W13

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 20:31
Экономика
Эксперт Хьюз перечислил особенности нового Mercedes W13
Prt Scr youtube.com  /  FORMULA 1

Сильверстоун, 19 февраля. Специалист официального сайта чемпионата «Формулы-1» Марк Хьюз назвал особенности новой модели команды Mercedes, о чем пишет F1News.ru.

Новый болид от немецкого производителя под названием W13 получился гораздо более длинным, чем автомобили соперников. Как считает аналитик, многие особенности модели проистекают из того, что инженеры использовали максимально возможную по новому техрегламенту длину колесной базы машины в 3600 мм.

Это позволило сделать боковые понтоны достаточно узкими, чтобы серьезно повлиять на аэродинамику модели, уверен Хьюз. Так, они очень эффективно отводят в сторону возмущенный воздух. Кроме того, в болиде остается место для широких боковых каналов.

Значительные объемы воздуха проходят через боковые понтоны, сливаются с потоками из диффузора, создавая большой перепад давления (верхняя поверхность каналов и тоннели Вентури). Это, в свою очередь, повышает прижимную силу транспортного средства. Кроме того, тоннели Вентури спереди уже и выше, чем на болидах других команд. Такая их конструкция усиливает всасывающий эффект, а воздушный поток, циркулирующий через них, набирает дополнительную скорость.

Машина от Mercedes выглядит крайне продуманной и демонстрирует сложную конструкцию, констатирует Хьюз. С его точки зрения, сотрудники концерна из Германии оригинально смогли применить на практике нюансы нового технического регламента «Формулы-1».

Недавно универсал Mercedes-Benz C63 AMG, которым владел семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, был выставлен на аукцион Bonhams. Пробег некогда служебного авто гонщика — 51 894 километра.

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