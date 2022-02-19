Расчеты между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» будут проходить по новой формуле

Москва, 19 февраля. Изменение формулы расчета закупочной цены на газ с 1 апреля, согласно контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», не позволяет рассчитывать на снижение тарифов для населения, сообщает Sputnik.

Контракт между Россией и Молдавией был продлен на 5 лет после подписания соглашения в октябре 2021 года. Стороны договорились, что стоимость газа на 70% зависит от стоимости товаров в нефтяной корзине и на 30% — от рыночных цен на газ.

Хранилища газа Европы стремительно пустеют. Истрачено уже 93,4% от объема резервов, закачанных летом. Стоимость сырья в ЕС остается высокой из-за напряженности в связи с ситуацией на Украине. Нефть дорожает уже несколько месяцев и достигла уже 95 долларов за баррель.

Стоимость газа для Молдавии в феврале составляет 563 доллара за тысячу кубометров. «Молдовагаз» с апреля 2021 года по январь 2022 года задолжал «Газпрому» 2,7 млрд леев. Компания намерена рассчитаться с долгами, подняв цены для потребителей.

Заключение контракта сопровождалось обещанием правительства Молдовы решить вопрос с задолженностью перед поставщиком газа. В начале мая 2022 года партнеры должны подписать соглашение о погашении долга в течение пяти лет, который образовался в 1994 – 2016 годах и составляет 430 млн долларов. В общей сложности «Молдовагаз» должен «Газпрому» около 700 млн долларов.

Согласно новой формуле расчетов стоимости газа с апреля по сентябрь доля спотовой составляющей должна быть выше. Теперь 70% стоимости будет ориентировано на спотовую цену на газ, а 30% будет зависеть от цен на нефть. Это может привести к тому, что летом газ будет обходиться дороже, чем зимой.

Европа не имеет альтернативы российскому газу. Такое заявление сделали в Еврокомиссии.