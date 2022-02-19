Супермодель Адриана Лима станет мамой в третий раз

Нью-Йорк, 19 февраля. Супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима сообщила о беременности.

Лима опубликовала видео, в котором показала положительный тест на беременность и реакцию будущего отца — продюсера Андре Леммерса. Возлюбленные не скрывают пол будущего наследника. Кроме того, модель показала процесс УЗИ, на котором уже слышно, как бьется сердце малыша.

О романе с продюсером бывший «ангел» Victoria's Secret рассказала всего лишь несколько месяцев назад. Для модели этот ребенок будет третьим, а для Леммерса — первым. Радостную новость 40-летняя Лима опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

prt scr tiktok / @adrianalima

Бразильская модель воспитывает двух наследниц. В браке с баскетболистом Марко Яричем у Лимы родились Валентина и Сиенна. Третий ребенок знаменитости должен родиться осенью этого года.