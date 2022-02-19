СК РФ: два строения разрушены в Ростовской области обстрелом с территории Украины

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Выпущенные с территории Украины боеприпасы разрушили два строения в Ростовской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в результате инцидента повреждены нежилой дом и хозяйственная постройка. Жертв или пострадавших нет.

«Неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка», — говорится в пресс-релизе.

Ранее СК обнародовал кадры, снятые после обстрела в Ростовской области. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.